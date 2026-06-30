Eine Ursache ist der Verkehr. Deshalb startet dort jetzt (Mittwoch) eine Prämie für Elektro-Mobilität. Alle, die das Motorrad oder den Motorroller gegen ein Zweirad mit E-Antrieb tauschen, bekommen fast 300 Euro. Für dreirädrige Fahrzeuge wie Tuk-Tuks sind es mehr als 450 Euro.

Viele Verbrenner-Fahrzeuge in Delhi sollen in den nächsten Jahren keine Zulassung mehr bekommen. Die Verwaltungs-Chefin der Region teilte mit, das sei ein "historischer Schritt", um die durch den Autoverkehr verursachte Umweltverschmutzung "wirksam einzudämmen". Die Metropolregion zählt zu den Städten mit der höchsten Umweltverschmutzung weltweit - zum Smog tragen der Straßenverkehr, Kraftwerke und das Abbrennen von Müll und landwirtschaftlichen Flächen bei.