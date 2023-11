Das zeigen Zahlen des statistischen Bundesamtes. Der Grund dafür: Es werden mehr Jungen als Mädchen geboren, rund 5 Prozent. Das erklärt die Verteilung bei den jungen Erwachsenen aber nur in Teilen, der Männerüberschuss liegt nämlich bei über 8 Prozent.

Männer sterben im Durchschnitt früher als Frauen, deshalb sinkt dieser Überschuss mit dem Alter. Der Frauenüberschuss in Deutschland kommt also vor allem über die Generation unserer Großeltern zustande: Bei den über 65-Jährigen kommen auf 1000 Frauen keine 800 Männer.

Auffällig ist auch: In Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen ist der Männerüberschuss in den jungen Generationen am stärksten ausgeprägt. In den Großstädten Berlin und Hamburg gibt es dagegen auch bei den jungen Erwachsenen mehr Frauen als Männer.