Wer im Grammatikunterricht aufgepasst hat, weiß, dass "Dies" und "Das" Demonstrativ-Pronomen sind. Mit diesen Wörtern "zeigen" wir in der Sprache auf etwas.

Ein Forschungsteam aus Großbritannien hat herausgefunden, dass es solche Demonstrativpronomen in sehr vielen Sprachen weltweit gibt. Sie haben Experimente mit 1.000 Menschen gemacht, die 29 verschiedene Sprachen sprechen - unter anderem Englisch, Spanisch, Japanisch, aber auch eine indigene Sprache aus Mexiko und Telugu, das eine von sechs Amtssprachen in Indien ist. Die Forschenden stellten fest, dass es in allen Sprachen Begriffe wie "dies" und "das" gab, und sie wurden auch alle sehr ähnlich angewendet - "Dies" bezeichnete Dinge, die räumlich recht nah bei uns sind, "Das" bezeichnete etwas, das außerhalb unserer Reichweite ist.

Laut den Fachleuten liefern die Ergebnisse Hinweise darauf, wie sich menschliche Sprache entwickelt hat und wie wir als kleine Kinder Sprache lernen: Erst stellen wir fest, ob wir einen Gegenstand erreichen können, indem wir danach greifen, später zeigen wir darauf. Und dann wird dieses Konzept Teil unserer Sprache.