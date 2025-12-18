Haben Tiere Gedanken und Gefühle? Laut einer neuen, großangelegten Studie sind sich Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen bei dieser Frage ziemlich einig. Die meisten glauben, dass Tiere im Grunde schon fühlen und denken können - aber anders als Menschen.

Für das Paper im Journal of Environmental Psychology hat ein Team unter Leitung der Uni Leipzig rund 1.200 Kinder und Erwachsene aus 15 Ländern befragt. Neben Deutschland und der Schweiz waren auch Personen zum Beispiel aus Indien, Zambia, Kolumbien und Syrien dabei. Fast alle waren überzeugt, dass das menschliche Denken einzigartig ist und uns von Tieren unterscheidet. Laut der Studienleiterin können wir nur so moralisch rechtfertigen, dass wir Tiere essen oder Tierversuche machen.

In der Studie steht auch: Um einen rücksichtsvollen Umgang mit Tieren zu fördern, sollte man sinnvollerweise eher auf die menschenähnlichen Gefühle von Tieren hinweisen als auf menschenähnliche geistige Fähigkeiten. Allerdings wäre das bei Insekten schwieriger als bei Hunden oder Affen, dabei sind Insekten als Gruppe besonders stark bedroht.