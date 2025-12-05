Schallzahnbürste, Rotation - oder doch per Hand?

Bei Zahnbürsten gibt es einige Optionen. Ein Zahnmediziner der Uni Amsterdam sagt: Die beste Zahnbürste ist die, die man auch ordnungsgemäß benutzt. Der Zahnarzt hat für seine Dissertation dutzende Studien zum Thema Zahnhygiene ausgewertet.

Länger putzen lohnt nicht

Das Ergebnis: Generell reinigen elektrische Zahnbürsten die Zähne schon besser, als wenn man von Hand putzt. Das heißt, Plaques werden besser entfernt. Ein weiterer Vorteil ist, dass einige einen eingebauten Wecker haben. Tatsächlich putzen Menschen mit Hand im Schnitt deutlich weniger als die empfohlenen zwei Minuten. Mit elektrischen Zahnbürsten wird die Empfehlung meist eingehalten oder sogar länger geputzt.

Wobei die Auswertung zeigte: Länger putzen lohnt sich nicht - die Zähne werden davon nicht noch sauberer.

Gleich Effektiv gegen Karies

Welche Art von elektrischer Zahnbürste man benutzt, ist laut dem Forscher aber nicht so wichtig. Die verschiedenen Technologien seien in etwa gleich effektiv, um Karies und Zahnfleischproblemen vorzubeugen.