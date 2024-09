Über Depressionen wird in Deutschland zwar immer häufiger offen geredet.

Trotzdem warnen Fachleute davor, dass die Krankheit vor allem bei jungen Leuten nicht erkannt wird. Psychologinnen und Psychiater der Fachorganisation European Depression Association sagen, dass sich eine Depression bei Kindern und Jugendlichen oft anders zeigt als bei Erwachsenen. Sie hätten zum Beispiel Kopf- oder Bauchschmerzen oder seien leicht reizbar. Das werde dann aber oft abgetan als typische Jugend- oder Pubertätsbeschwerden.

Die Fachleute fordern deshalb, dass vor allem Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, um Anzeichen einer Depression zu erkennen. Auch die Stiftung Deutsche Depressionshilfe verlangt, dass sich an Schulen etwas ändert: Sie will mit einer Petition erreichen, dass mentale Gesundheit in weiterführenden Schulen Unterrichtsthema wird.

Seit 20 Jahren gibt es einmal im Jahr den sogenannten European Depression Day, um auf das Thema Depression aufmerksam zu machen. In diesem Jahr ist das der 6. Oktober.