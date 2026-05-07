Die Formel für den perfekten Espresso - die steht im Fachmagazin Royal Society Open Science.

Die Qualität eines Espressos hängt davon ab, wie lange das Wasser beim Durchlaufen durch den Siebträger mit dem Kaffeemehl in Kontakt kommt. Denn je mehr Wasser über die Kaffeeoberfläche fließt, desto mehr Geschmack kann es annehmen.

Forschende haben zwei Kaffeebohnensorten in elf verschiedenen Mahlgraden untersucht. Von denen erstellten sie ein 3D-Modell um auch die Leerräume zwischen den einzelnen Kaffeepartikeln zu sehen. Dann brühten sie in Computersimulationen virtuellen Espresso. Heraus kam: Wie lange das Wasser durchläuft, hängt von nur zwei Faktoren ab: dem Mahlgrad der Bohnen und wie fest das Kaffeemehl in den Siebträger gepresst wurde.

Vereinfacht gesagt: Wenn das Kaffeepulver grob gemahlen ist, dann muss man es fester in den Siebträger pressen, feines Kaffeepulver nicht so fest. Die Formel könnte bei der Entwicklung künftiger Kaffeemaschinen zum Einsatz kommen.