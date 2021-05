Schon seit Jahrtausenden wird Silber als Desinfektionsmittel eingesetzt.

Denn: Silber wirkt gegen Bakterien, Viren und andere Mikroben. Ein internationales Forschungsteam hat sich angeschaut, was dabei genau passiert. In Versuchen stellten die Forschenden fest, dass sich Silber-Partikel - entgegen vorheriger Annahmen - im Kontakt mit E.-coli-Bakterien verändern.

Es gibt eine elektrostatische Wechselwirkung zwischen dem Silber und den Bakterien. Einige Silber-Nano-Partikel setzen Ionen frei, die in die Bakterienzellen eindringen - sie quasi attackieren. Die Silberpartikel lösen sich dabei auf. Silber wird also im Kontakt mit Bakterien verbraucht. Allerdings - laut den Forschenden - in so geringer Menge, dass die antibakterielle Wirkung nicht verloren geht.

Silber wird inzwischen in vielen medizinischen Produkten eingesetzt - auch im Kampf gegen multiresistente Keime. Der Einsatz ist aber auch umstritten, unter anderem weil Silber auch Zellen schädigen kann.