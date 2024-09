Ob ein Song in Deutschland ein Hit wird oder nicht - dafür ist offenbar Tiktok ein guter Indikator.

Das ist zumindest das Ergebnis einer Analyse von Tiktok selbst. Dafür wurden laut Unternehmen die deutschen Top-100-Single-Charts aus dem Jahr 2023 verglichen mit den Tiktok-Hot-50 - also den Hits, die auf der Plattform trenden. Die werden jeden Donnerstag ermittelt und bekanntgegeben.

Es zeigte sich, dass von den 100 erfolgreichsten Songs des letzten Jahres insgesamt 27 zuerst auf Tiktok gefeiert wurden, bevor sie dann in den offiziellen deutschen Musikcharts landeten. Dabei waren die Songs im Schnitt schon zwölf Tage in den Tiktok-Hot-50 gelistet, bevor sie in die Charts einstiegen.

Laut Auswertung haben sowohl Newcomer als auch Stars die Chance, mit ihren Tracks auf der Plattform viral zu gehen. Und auch alte Hits können es durch Nutzung in Tiktok-Videos nochmal neu in die aktuellen Single-Charts schaffen. Das gelang letztes Jahr Alphaville mit "Forever Young".

Tiktok wird von den Userinnen und Usern auch gezielt genutzt, um neue Musik zu entdecken - das haben 80 Prozent bei einer früheren Befragung angegeben.