Die Unesco in Deutschland verlegt den Welterbe-Tag ins Digitale.

Am ersten Sonntag im Juni ruft die Unesco in Deutschland normalerweise dazu auf, Welterbestätten zu besuchen - da gibt es dann Wanderungen, Konzerte und Feiern. Das ist in drei Wochen und wegen der Corona-Pandemie schwierig. Deswegen hat die Deutsche Unesco-Kommission jetzt eine Website online geschaltet, auf der man die 46 deutschen Welterbestätten digital besuchen kann - und das nicht erst im Juni, sondern jetzt schon.

Angucken kann man sich zum Beispiel das Wattenmeer, die Zeche Zollverein in Essen oder die Bauhaus-Stätten in Weimar und Dessau. Es gibt virtuelle Spaziergänge, Interviews mit Expertinnen und Experten und auch Extra-Angebote für Kinder: zum Beispiel Bastelanleitungen.