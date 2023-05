In Deutschland steigt die Zahl der alleinerziehenden Väter. Das Statistische Bundesamt hat mitgeteilt, dass letztes Jahr 15 Prozent der Alleinerziehenden männlich waren. Das sind fünf Prozent mehr als noch vor zehn Jahren.

Rund 240.000 Männer sind in Deutschland alleinerziehend, und rund 1,3 Millionen Frauen. Während die Zahl bei den Vätern stark steigt, sinkt die Zahl der alleinerziehenden Mütter. Insgesamt ist es aber so, dass es in knapp jeder fünften Familie nur ein Elternteil gibt.