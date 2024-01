Wie zufrieden jemand mit dem Leben in Deutschland ist, hängt auch mit dem Wohnort zusammen.

Der heute veröffentlichte Deutschland-Monitor hat dabei auch wieder Unterschiede zwischen Menschen in Ost- und Westdeutschland gefunden. Zwar wird die eigene Lebensqualität in Ost und West inzwischen ziemlich ähnlich bewertet. Menschen in Ostdeutschland sagten in der Befragung aber mit 19 Prozent deutlich häufiger, sich abgehängt zu fühlen. Im westdeutschen Schnitt waren es nur acht Prozent.

Damit einher geht laut Studie auch, was Leute von der Demokratie in Deutschland halten. Zwar fanden mit 97 Prozent fast alle der 8000 Befragten die Idee der Demokratie grundsätzlich gut. Aber wie sie gerade funktioniert, damit ist mehr als die Hälfte der Menschen in Ostdeutschland unzufrieden. Im Westen war diese Unzufriedenheit mit 40 Prozent kleiner.

Die Forschenden finden deshalb, dass die Politik es ernster nehmen sollte, wenn Menschen sich nicht mitgenommen fühlen.