​Die öffentliche Verschuldung in Deutschland ist zuletzt deutlich gestiegen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag das Minus von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen Ende letzten Jahres bei 2,66 Billlionen Euro. Das sind fast 2 Prozent oder 50 Milliarden mehr als im Quartal davor. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Schuldenstand sogar um mehr als 150 Milliarden Euro gestiegen.

Laut Statistischem Bundesamt liegt der starke Anstieg vor allem an den Sondervermögen der Bundeswehr und für Infrastruktur und Klimaneutralität. Auch neue Kredite von Kommunen und Schulden der Bundesländer vor allem von Hamburg, Bremen und Bayern fielen ins Gewicht.