In der Corona-Pandemie hat Deutschland Tausende Pflegekräfte verloren.

Das berichtet die Funke Mediengruppe und beruft sich auf die Bundesagentur für Arbeit. Danach betrifft der Rückgang die Krankenhäuser genauso wie die Altenpflege in allen Bundesländern. Zwischen Anfang April und Ende Juli 2020 haben rund 9000 Menschen weniger in der Pflege gearbeitet. Insgesamt seien in Deutschland zuletzt rund 1,8 Millionen Pflegende tätig gewesen.

Genauere Gründe für die Entwicklung werden nicht genannt. Die pflegepolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Pia Zimmermann, hält die hohe Arbeitsbelastung für einen Grund. Die sei in der Corona-Pandemie nochmal gestiegen. Zimmermann forderte eine zusätzliche und deutlich bessere Bezahlung der Pflegekräfte.