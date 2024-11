In Deutschland ist die Zahl der Wölfe weiter gestiegen.

Das berichtet das Bundesamt für Naturschutz in Bonn. Zwischen Mai 2023 und April 2024 hatten die Bundeslänger rund 1.600 Wölfe gemeldet und damit gut 260 mehr als im gleichen Vorjahres-Zeitraum.

Erste Rudel in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein

Die meisten Wolfsrudel leben in Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen. Zum ersten Mal wurden jetzt auch Rudel in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein bestätigt.

Wölfe waren in Deutschland lange ausgestorben, durch jahrhundertelange Jagd. Dann haben sich wieder erste Tiere hier um das Jahr 2000 niedergelassen. Ihre Zahl nimmt seit Jahren zu. Das führt auch immer wieder zu Konflikten mit Weidetier-Haltern.

Gute Überlebenschancen in Deutschland

Zuletzt hatte das Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung erklärt, dass Wölfe fast nirgendwo sonst auf der Welt so gute Chancen haben, zu überleben wie in Deutschland. Zum einem weil die Tiere aktuell genug Platz zum Leben finden. Zum anderen weil sie in Deutschland grundsätzlich nicht gejagt werden dürfen.



Abschüsse sind nur erlaubt, wenn Menschen oder Nutztiere durch Wölfe bedroht sind.