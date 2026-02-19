Das ist in der Forschung schon länger bekannt. Im Fachmagazin Cell Metabolism schreibt jetzt ein Team, dass es den Mechanismus dahinter entschlüsselt hat: Es liegt laut den Forschenden an dem geringen Sauerstoffgehalt der Hochgebirgsluft.
Das Team hatte Versuche mit Mäusen in sauerstoffarmer Luft durchgeführt. Dabei war aufgefallen, dass fast sofort nach dem Füttern der Zucker aus dem Blut der Mäuse verschwand. Das heißt, der Blutzucker sank - und das ist gut gegen Diabetes.
Nach weiteren Versuchen fand das Team auch heraus, wohin der Zucker verschwand - und zwar in die Roten Blutkörperchen. Die bauen damit ein Molekül, das ihnen hilft, Sauerstoff ans Gewebe abzugeben - etwas, das bei Sauerstoffmangel im Übermaß benötigt wird.
Die Entdeckung könnte jetzt zu neuen Therapien gegen Diabetes führen. Der positive Effekt blieb bei den Mäusen zum Teil noch Monate erhalten, nachdem sie schon wieder sauerstoffreiche Luft zum Atmen hatten.