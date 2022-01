Bei der Krankheit haben Betroffene ja das Problem, dass ihre Bauchspeicheldrüse nicht oder nicht ausreichend vom Hormon Insulin produziert. Dadurch kann ihr Körper den Blutzuckerspiegel nicht regulieren und das kann lebensgefährlich sein. Zur Behandlung bekommen Diabetikerinnen und Diabetiker in der Regel Insulin. Aber bei manchen Betroffenen reagiert der Körper darauf nicht so, wie er sollte. Jetzt beschreiben Forschende aus den USA vom Salk Institute for Biological Studies ein Protein, das den Blutzuckerspiegel auch effektiv senken kann, aber dabei eine Insulinresistenz umgeht.

Entdeckt wurde das Protein FGF1 in Studien an Mäusen. Die Forschenden berichten im Fachmagazin Cell, dass das Protein im Fettgewebe produziert wird und bei den Tieren auch gegen Diabetes hilft. Dafür nutzt es nur andere Enzyme und Signalwege als Insulin. Deshalb könnte das Protein für insulinresistente Menschen eine alternative Behandlungsmöglichkeit sein.