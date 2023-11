Wer zu viel Salz zu sich nimmt, erhöht das Risiko für zu hohen Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen - aber nicht nur.

Ein Wissenschaftsteam der Tulane University in New Orleans hat herausgefunden, dass Salz auch im Zusammenhang mit Diabetes Typ 2 steht. Das Team sagt: Wer regelmäßig nachsalzt, scheint das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, zu erhöhen.

Dafür hat es Daten von mehr als 400.000 Erwachsenen aus dem Vereinigten Königreich analysiert, die in einer Datenbank erfasst werden. Die Menschen wurden gefragt, ob, und wenn ja, wie oft sie beim Essen den Salzstreuer noch mal in die Hand nehmen. In einem Zeitraum von 12 Jahren konnte dann gezeigt werden, wer an Diabetes Typ 2 erkrankt.

Den Forschenden fiel dabei ein Zusammenhang auf: Wer immer nachsalzte hatte ein 39 Prozent höheres Risiko zu erkranken. Wer oft nachsalzte hatte ein 20 Prozent höheres Risiko und wer ab und zu zum Salzstreuer griff hatte noch ein 13 Prozent höheres Risiko.