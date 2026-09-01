Diamant ist das härteste natürliche Material und wahnsinnig stabil. Aber auch Diamant fängt bei sehr hohen Temperaturen und Drücken irgendwann an zu schmelzen.

Nur wann genau, das war bisher unklar. Denn theoretische Berechnungen und praktische Hochdruckexperimente wichen stark voneinander ab. Im Fachmagazin Nature Physics berichtet ein Forschungsteam nun, dass es erstmals den gesamten Schmelzvorgang eines Diamanten beobachten konnte. Mit einem Hochleistungslaser erzeugte es Schockwellen im Diamanten. Dadurch entstanden Drücke von bis zu 1,2 Terapascal - das ist ein Druck, wie er im Inneren von Planeten herrscht - und Temperaturen heißer als auf der Sonnenoberfläche.

All das dauerte nur ein paar Milliardstel Sekunden. Trotzdem konnten die Forschenden mit Hilfe von Röntgenstrahlen messen, dass der Diamant bei rund 7000 Grad Celsius und 0,75 Terapascal zu schmelzen begann. Der Wert stimmt nun auch viel besser mit theoretischen Berechnungen überein.