Die Dicke Trespe ist zwar durch eine EU-Richtlinie geschützt. Aber Forschende aus Bayreuth glauben: Wirklich erhalten kann man sie nur, wenn sie genutzt wird. Die Forschenden haben deshalb das Getreide auf einem Lehrgelände angebaut und zusammen mit einem Nahrungsmittel-Unternehmen getestet, ob sich das Getreide als Malz zum Bierbrauen eignet.

Dicke-Trespe-Craftbier schmeckt

Das Brauen hat geklappt. Sie haben 45 Liter Pils und 40 Liter Hefe-Weizen hergestellt. Die beiden Craft-Biere kamen der Uni Bayreuth zufolge bei einer Verkostung diese Woche gut an. Bierproduktion könnte also ein Weg sein, diese Getreide-Art zu retten.

Die Dicke Trespe wurde nachweislich schon in der Bronzezeit kulturviert, ist dann aber fast völlig in Vergessenheit geraten. Dabei hat sie den Forschenden zufolge einige Vorteile: Die Körner sind fast so groß wie die anderer Getreidearten - und die Körner bleiben nach der Reife an der Pflanze kleben, wodurch sie quasi ohne Verluste geerntet werden können.