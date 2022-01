"Die Nachtwache" – so heißt eins der bekanntesten Gemälde des berühmten niederländischen Malers Rembrandt aus dem Jahr 1642.

Es hängt im Amsterdamer Rijksmuseum, das im Moment aber wegen der Pandemie geschlossen ist. Online kann man sich das Bild trotzdem ansehen, und zwar bis ins kleinste Detail auf einem extrem hochauflösenden Foto.



Nach Angaben des Museums handelt es sich um die größte und hochauflösendste Aufnahme, die jemals von einem Kunstwerk gemacht worden ist. Das Foto ist 717 Gigapixel groß, ein Pixel entspricht 0,005 Quadratmillimetern – kleiner als eine menschliche Blutzelle. So kann man in das Bild hineinzoomen und kleinste Farbtupfer und sogar alterungsbedinge Risse in der Farbe erkennen.



Hochauflösendes Foto auch für Fachleute gedacht



Das Foto ist aber nicht nur für Kunstfans gedacht, sondern es soll den Fachleuten helfen, das Werk zu restaurieren und seinen Alterungsprozess zu bewerten. Bei der "Nachtwache" handelt es sich um ein Gruppenporträt der Amsterdamer Schützengilde – einer Art Bürgerwehr im 17. Jahrhundert.