Ein Dorf in der Vulkaneifel ist die zurzeit kleinste Gemeinde Deutschlands - gemessen an der Bevölkerungszahl.

In Dierfeld in Rheinland-Pfalz waren zum Stichtag Ende letzten Jahres sieben Männer und zwei Frauen gemeldet. Im Gemeinderat sitzen mit sechs Mitgliedern nicht viel weniger Menschen. Dierfeld steht beim Statistischen Bundesamt schon seit Jahren auf der Liste der kleinsten Gemeinden. Beim letzten Mal ging Platz 1 aber noch nach Schleswig-Holstein - an Gröde, auf der gleichnamigen Hallig in Nordfriesland.

Gröde von Platz 1 verdrängt

Gröde hat seitdem aber ein Gemeindemitglied hinzugewonnen und landet mit zwölf Einwohnerinnen und Einwohnern auf Platz 3 - hinter Wiedenborstel, ebenfalls in Schleswig-Holstein.

Bei der bevölkerungsreichsten Gemeinde gibt es dagegen weniger Bewegung. Das ist schon seit Jahrzehnten Berlin - mit zurzeit gut 3,6 Millionen Menschen. Dahinter folgen Hamburg, München und Köln.