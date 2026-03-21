Wir alle haben irgendwo überflüssige Daten und Accounts - heute zum Digital Cleanup Day ist Gelegenheit, da mal aufzuräumen.

Zu dem Aktionstag heute geben Fachleute Tipps zum digitalen Frühjahrsputz. Man kann damit anfangen, ungenutzte Accounts oder Apps und alte E-Mails und Daten zu löschen oder sich von ungenutzten Newslettern abzumelden.

Am besten ist es natürlich, wenn das Ganze keine einmalige Aktion bleibt, sondern man auf Dauer drauf achtet, Daten zu sparen. Das ist nicht nur gut für die Datensicherheit - sondern auch für den ökologischen Fußabdruck. Denn überflüssige Daten verbrauchen Energie und produzieren Treibhausgase.