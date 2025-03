Alle paar Minuten landen viele von uns mit ihrer Aufmerksamkeit beim Handy. Und das unterbricht zum Beispiel auch unsere Arbeit. Eine Möglichkeit wäre ja, das Handy einfach außer Reichweite zu legen. Das bringt aber nicht viel - schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin Frontiers in Computer Science.

Das Team hat für eine kleine Studie jüngere Leute während der Arbeit beobachtet. Für das Experiment saßen die gut 20 Teilnehmenden in einem Einzelbüro - so wie sonst auch mit ihren technischen Geräten. Mindestens aber ihrem Laptop und Handy. An einem Tag lag das Handy auf dem Schreibtisch, am nächsten Tag außer Reichweite. Tatsächlich ging die Handynutzung dadurch zurück. Allerdings wurde dann nicht konzentrierter gearbeitet. Stattdessen nutzten die Teilnehmenden ihren Laptop zum Beispiel für Social Media.

Die Forschenden sagen: Nicht das Handy ist also das Problem, sondern unsere Gewohnheiten - und die werden durch viele Apps verstärkt.