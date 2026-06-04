Digital Detox wirkt offenbar - so sehr, dass es sich an Zahlen ablesen lässt.

Nach einer Analyse der Postbank sind Menschen in Deutschland pro Woche fünf Stunden weniger online als letztes Jahr. Die Umfragedaten werden immer im April und Mai gesammelt, von 3500 Leuten.

Jüngere weiter mehr im Netz

Fünf Stunden weniger heißt aber trotzdem noch: im Durchschnitt jede Woche rund 67 Stunden pro Person im Netz. Beim jüngeren Teil der Bevölkerung ist es mehr. Da sind es 80 Stunden.

Die Unter-40-Jährigen sind auch die Menschen, die laut Analyse weniger im Netz unterwegs sind - und zwar, weil sie nach eigenen Angaben mehr Zeit anders verbringen wollen.

Sie sagen, dass sie mehr Zeit für Familie, Freunde oder Hobbys haben möchten. Und auch zum Beispiel weniger Konzentrationsprobleme.