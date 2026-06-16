Social Media boomt als Informationsquelle, aber: Das Vertrauen in klassische Nachrichten bleibt in Deutschland trotzdem stabil.

Das zeigt der neue Digital News Report vom Reuters Institute. 46 Prozent der befragten Erwachsenen sagten, dass sie klassischen Medien vertrauen. Für 18 Prozent sind soziale Medien inzwischen die wichtigste Nachrichtenquelle. Die meisten suchen allerdings auch dort gezielt nach bekannten Nachrichtenmarken.

Insgesamt vertrauen die Menschen bei der Nachrichtensuche im Netz eher Suchmaschinen als Social-Media-Plattformen oder gar KI-Chatbots. Die Forschenden sagen, auch Newsfluencer machen klassischen Nachrichtenmedien kaum Konkurrenz - die Leute nutzen sie nämlich eher als Ergänzung und nicht als Ersatz.

Der Report stellt fest, dass Nutzende immer noch großen Wert auf neutrale Berichterstattung legen. Und künstliche Intelligenz bleibt bei der Nachrichtensuche mit nur fünf Prozent Nutzung ein absolutes Randphänomen.