In Deutschland, aber auch in anderen Ländern, will die Politik Social Media für Unter-14-Jährige verbieten. An vielen Schulen gibt es auch schon jetzt Handy-Verbote.

Eine Social-Media-Professorin und ein Technologie-Professor der TU München schreiben im Fachmagazin Science, dass Verbote und Zugangsbeschränkungen nicht hilfreich sind. Sie haben mit einer Expertengruppe ein Jahr lang ausgearbeitet, was besser wäre.

Vertrauen, Reden und schrittweises Freischalten

Sie schreiben: Vertrauen in Kinder und Jugendliche ist wichtig. Eltern sollten mit ihnen zusammen über Grenzen sprechen. Und die Plattformen sollten je nach Alter zusätzliche Funktionen freischalten.

Außerdem müssten die Plattformen besser gegen Mobbing vorgehen. Und Smartphones müssten so designed sein, dass es belohnt wird, wenn man auch mal Pause macht.

