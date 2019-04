Was in den Minuten nach dem Einschlag passierte, dazu haben Forscher jetzt Spuren in Nordamerika gefunden - 3000 Kilometer entfernt vom Einschlagkrater, in der Fossil-Lagerstätte Hell Creek. Dort haben die Forscher Reste verbrannter Baumstümpfe, geschmolzenen Bernstein und offenbar besonders gut erhaltene Fisch-Fossile entdeckt, die in ihren Kiemen winzige Perlen aus geschmolzenem Glas hatten. Die stammen vom Einschlag des Meteoriten. Außerdem fanden sie Saurier-Fußspuren, die frisch aus der Zeit direkt vor dem Einschlag stammen. Einer der Forscher beschreibt das Ganze als eine Art Museum vom Ende der Kreidezeit und damit der Dino-Ära.