Dieser Stegosaurus aus China könnte vielleicht auch Stegosaurus Plus genannt werden.

Forschende haben in Zentralchina eine neue Art dieser Dinosaurier-Gattung entdeckt. Der Bashanosaurus Primitivus soll nicht nur Stachel auf dem Rücken und Schwanz gehabt haben. Bei ihm kamen wohl noch Stachel an der Seite dazu: Hörner, die ihm unter anderem an der Schulter wuchsen. Die Forschungsgruppe in China geht auch davon aus, dass es sich um das bisher älteste Exemplar eines Stegosaurus handelt. Er soll vor 168 Millionen Jahren gelebt haben.

Der Stegosaurus mit den Extra-Stacheln war aber möglicherweise verhältnismäßig klein. Die Forschenden schließen von ihrem Fossilienfund auf eine Körperlänge von knapp drei Metern. Sie sind sich allerdings nicht sicher, ob es sich bei den Knochenüberresten nicht um die eines Jungtieres handelt.