So eine Tasche existiert wirklich. Hergestellt wurde sie von mehreren Unternehmen für Innovation, Zellforschung und künstliches Leder. Sie haben Protein-Teile aus T-Rex-Knochen genommen, dort Gen-Infos ausgelesen und daraus im Labor mithilfe anderer Tierzellen dann eine Lederhaut gezüchtet.



Von Paläontologen kommt allerdings Kritik. Die sagen, das Material in alten Dino-Knochen reicht nicht aus, um daraus etwas zu züchten, das wirklich mit dem T-Rex zu tun hat.



Die Tasche wird noch einen Monat lang im Art Zoo Museum in Amsterdam ausgestellt. Danach wird sie versteigert - der Startpreis soll bei über einer halben Million Dollar liegen.

