Seit Jahrzehnten wird an bestimmten Dinosaurierfossilien geforscht und lange nahm die Wissenschaft an, dass sie vom berühmten Tyrannosaurus Rex stammten.

Weil diese Exemplare aber kleiner waren, hieß es in einer früheren Studie, dass das wohl jugendliche T-Rex waren. Mittlerweile sehen das Forschende aber anders und schreiben - das war eine eigene Art. Ihr Name ist Nanotyrannus lancensis. Die Fachleute aus den USA nennen im Fachmagazin Nature sehr viele Beweise dafür. Wenn die Überreste wirklich von einem Teenie-T-Rex gestammt hätten, dann hätte der mehr Zähne gehabt, weniger Schwanzwirbel und längere Arme als erwachsene Verwandte.

Deshalb gab es neben dem T-Rex also noch einen ähnlichen, kleineren Saurier. Das Team schreibt, dass der schlanker, schneller und auch wendiger war.