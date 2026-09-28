Pandas gelten als Symbol für gute Beziehungen zwischen China und anderen Ländern.

Wenn China also Pandas an ausländische Zoos ausleiht, ist das Teil der sogenannten "Panda-Diplomatie" des Landes und steht stellvertretend für das Verhältnis beider Länder. Jetzt sind zwei Riesenpandas aus China in den USA angekommen - im Zoo in Atlanta. Chinas Staatschef Xi Jinping hatte das letzte Woche bei seinem Staatsbesuch in Washington schon offiziell angekündigt.

Die USA und China führen seit langem einen Handelsstreit. Bei dem Treffen letzte Woche haben sich beide Seiten aber demonstrativ harmonisch gezeigt, obwohl die großen Konfliktpunkte bleiben.

Die Pandas in Atlanta müssen jetzt routinemäßig einen Monat in Quarantäne. Insgesamt sollen sie mindestens vier Jahre bleiben.