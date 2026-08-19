In Wien klagt eine Frau gegen kostenpflichtige öffentliche Toiletten.

Melanie Gradik musste bei einem Spaziergang 50 Cent für eine WC-Kabine bezahlen – ein Freund von ihr konnte kostenlos ein Pissoir nutzen. Die 27-Jährige findet das Frauen gegenüber diskriminierend. Sie hat deshalb die Stadtverwaltung von Wien verklagt. Ihre Anwältin argumentiert: Männer hätten eine kostenlose Alternative, Frauen nicht. Ein Urteil könnte Folgen für ganz Österreich haben.

Die Stadt Wien sagt, die Gebühren würden an stark besuchten Orten für Reinigung und Toilettenpersonal gebraucht. Pissoirs blieben kostenlos, damit Männer nicht öffentlich urinieren. Eine Rechtsprofessorin von der Uni Innsbruck hält die Regelung trotzdem für rechtlich fragwürdig.

In einem Wiener Park gibt's inzwischen schon neue Toiletten. Die können Männer und Frauen gratis nutzen.