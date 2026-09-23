Die Badesaison ist bis auf wenige Ausnahmen auch in den letzten Freibädern vorbei.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft zieht Bilanz. Sie zählt dieses Jahr deutlich mehr Badetote als letztes Jahr. Zwischen Anfang Mai und Mitte September ertranken demzufolge 248 Personen. Im ganzen Jahr waren es bisher 320 tödliche Unfälle.

Die meisten gab es im Juni. Da kamen allein mehr als 100 Menschen beim Baden ums Leben. Größte Risikogruppe sind Jugendliche und junge Männer. Sie gehen laut DLRG oft vermeidbare Risiken ein. Die Rede ist von Leichtsinn, Selbstüberschätzung und mangelnder Schwimmkompetenz.