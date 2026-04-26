In Deutschland lernen wieder mehr Menschen, sicher zu schwimmen.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG schreibt, dass letztes Jahr insgesamt 96.471 Schwimmabzeichen vergeben wurden. DLRG-Präsidentin Ute Vogt sagt, dass diese Zahl in den letzten 20 Jahren nur einmal übertroffen wurde.

Mit dem Bronzeabzeichen - dem sogenannten Freischwimmer - gelten Kinder als sichere Schwimmer. Dieses Schwimmabzeichen erhielten letztes Jahr rund 45.000 Kinder und Jugendliche.

Vogt warnte allerdings, dass insgesamt zu viele Kinder nicht schwimmen lernen. Die DLRG geht davon aus, dass fast 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Ende der vierten Klasse nicht sicher schwimmen können. 2025 erhielten 53.600 Kinder bei der DLRG das Seepferdchen - das sind fast 4.000 weniger als im Jahr davor.