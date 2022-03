Fürs Mittagessen gilt sie eher als einfaches Gericht, ihr Genom ist ungleich komplizierter.

Forschenden aus Köln und München ist es gelungen, das Erbgut der Kartoffel komplett zu entschlüsseln - und das war wohl keine einfache Sache. Das Team schreibt: Die Arbeit am Kartoffelgenom sei deutlich herausfordernder gewesen als an dem des Menschen. Die Genetik der Kartoffel ist wohl so kompliziert, weil jede Pflanze jeden DNA-Bestandteil der Eltern doppelt erbt. Jedes Chromosom liegt also vierfach vor und nicht wie beim Menschen zweifach.

Die Arbeit der Forschenden ist die Grundlage dafür, leichter erwünschte oder unerwünschte Eigenschaften einzelner Kartoffelgene zu bestimmen – und diese dann durch Zucht oder Gentechnik zu verändern. Denn das schreiben die Forschenden auch: Die Kartoffelsorten der Welt sind wenig divers und deshalb zum Beispiel anfällig für Krankheiten.