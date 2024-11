Vor anderthalb Jahren hat eine verschlüsselte Nachricht aus dem All die Erde erreicht. Sie sollte so aussehen, als käme sie von Außerirdischen. In Wirklichkeit steckte eine Künstlerin dahinter.

Sie arbeitete am Seti-Institut in Kalifornien, einer NGO, die nach außerirdischem Leben sucht. Für ihr Projekt A Sign in Space schickte sie über einen Mars-Orbiter eine Botschaft zur Erde. Dafür arbeitete sie interdisziplinär: Unter anderem machten ein Informatiker, ein Dichter und ein Weltraumjurist mit. Mehrere Observatorien haben die Botschaft dann empfangen. Und in den folgenden Monaten machten sich Tausende Leute daran, die Nachricht zu entschlüsseln. Ein Vater und seine Tochter waren dann die ersten, die es geschafft haben. Sie holten aus den Daten ein Video raus, mit weißen Pixel-Punkten auf schwarzem Hintergrund. Später kamen sie drauf, dass es den chemischen Aufbau von Aminosäuren zeigt - die die Bestandteile von Proteinen sind und damit die Bausteine fürs Leben. Was das jetzt genau bedeuten soll, darüber wird immer noch gerätselt.