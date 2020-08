Jetzt wurde die Art aber wiederentdeckt, und zwar in einem Eichenwald in Unterfranken in Bayern. Zum ersten Mal hatte eine Doktorandin einen der Falter letzten Sommer zufällig beim Insektenfang mit im Netz. In diesem Sommer gab es dann mehrere gezielte Suchaktionen. Die haben bestätigt, dass die Helle Pfeifengras-Grasbüschel-Eule wieder bei uns heimisch ist.

"Eine kleine Sensation"

Ökologie-Fachleute halten das für eine kleine Sensation, vor allem, weil die Nachtfalter auch anderswo auf der Welt kaum verbreitet sind. Aus den mitteleuropäischen Wäldern ist die Art laut den Forschenden vor 100 bis 150 Jahren verschwunden.