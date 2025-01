Der Zeiger der sogenannten Weltuntergangsuhr ist um eine Sekunde vorgerückt.

Die Macherinnen und Macher der Wissenschaftspublikation "Bulletin of the Atomic Scientists", die mit der symbolischen Uhr auf Gefahren für die Menschheit hinweisen, stellten den Zeiger der Doomsday Clock auf 89 Sekunden vor zwölf Uhr Mitternacht. Sie erklärten, die Welt befinde sich auf einem Kurs des beispiellosen Risikos. Diesen Kurs weiter zu verfolgen, sei - wörtlich - "eine Form des Wahnsinns".

Als globale Gefahren bezeichneten die Forschenden Atomwaffen, die Klimakrise, die Künstliche Intelligenz, Infektionskrankheiten und die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten. Vor allem die USA, China und Russland seien in der Pflicht, "die Welt vom Abgrund zurückzuziehen".

Idee aus beginnendem Kalten Krieg

Die Weltuntergangsuhr gibt es seit 1947. Damals war sie auf sieben Minuten vor zwölf Uhr Mitternacht gestellt worden. 1991, nach dem Ende des Kalten Krieges, stand sie dagegen nur auf 17 Minuten vor zwölf. Seitdem rücken die Zeiger wieder vor.

Die Weltuntergangsuhr taucht immer wieder auch in Musik, Filmen, Büchern und Spielen auf, zum Beispiel in Songs von The Who, The Clash, Iron Maiden und Smashing Pumpkins, in Batman-Comics und im Online-Spiel Rise of Nations.