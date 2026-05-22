Wenn eine Belohnung winkt, dann lernen wir schneller - das weiß die Forschung schon. Eine neue Studie im Fachjournal Science legt nahe: Wenn die Belohnung besonders groß ist, lernen wir auch besonders schnell.

Im Experiment sollten durstige Mäuse lernen, eine Aufgabe zu lösen. Es zeigte sich: Diejenigen Mäuse, die dafür mit wenigen aber großen Schlucken Wasser belohnt wurden, lernten viel schneller als Mäuse, die mit vielen kleinen Schlucken belohnt wurden.

Laut dem Forschungsteam liegt das daran, dass bei größeren Belohnungen mehr Dopamin im Gehirn ausgeschüttet wird - ein Botenstoff, der beim Lernen und bei der Motivation eine Rolle spielt. Mehr Dopamin bedeutete auch: Die Mäuse waren motivierter beim Aufgaben-Lösen und konnten sich am nächsten Tag besser an das Gelernte erinnern.

Bisher dachte man, dass Tiere viele Wiederholungen brauchen, bis sie etwas gelernt haben, und dass dabei die Größe der Belohnung egal ist. Die Forschenden sagen, ihre Ergebnisse könnten das ganze Feld der Lernforschung verändern.