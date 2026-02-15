Einer der dienstältesten Mitarbeiter am Sitz des britischen Premiers feiert 15 Jahre im Amt.

Es ist Kater "Larry". Er wohnt heute seit genau 15 Jahren in der Downing Street 10. Damit hat er schon doppelt so viele Regierungschefs erlebt wie König Charles III, der seit 2022 im Amt ist. Larry hat sogar einen offiziellen Titel: "Chief Mouser to the Cabinet Office", also oberster Mäusefänger.

Ex-Premierminister David Cameron hat den grau-weißen Kater damals aus einem Londoner Tierheim adoptiert. Am 15. Februar 2011 ist Larry dann offiziell in der Downing Street eingezogen. Seine Mission: Ratten und Mäuse fangen! Zu Larrys Dienstpflichten gehören laut einem Profil auf der Website der britischen Regierung auch das Begrüßen von Gästen im Haus oder das Prüfen antiker Möbel auf ihre Schlafqualität. Oft landet er bei offiziellen Staatsbesuchen auf Fotos. Larry ist etwa 18 Jahre alt.

