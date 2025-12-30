Zu Silvester oder nach den Feiertagen steht eine lange Autofahrt nach Hause an?

Für viele gehört das Musikhören da fest dazu. Wir bauen Playlists für Roadtrips, wählen bestimmte Songs oder drehen laut, um wach zu bleiben - oder um beim Fahren zu entspannen. Inzwischen gibt es jede Menge Studien dazu, was Musik beim Autofahren mit uns macht - ein Forscher der Uni Melbourne hat einige davon im Wissenschaftsportal The Conversation zusammengefasst:

Zum Beispiel kann Musik müden Fahrern helfen, wach zu bleiben - aber nur kurz. Wer am Steuer Musik hört, hat aber in Studien mit Fahr-Simulatoren auch tendenziell mehr Unfälle. Songs, die wir selber auswählen, lenken uns außerdem weniger ab, als wenn die Beifahrer bestimmen. Auch die Lautstärke spielt eine Rolle: Leise Musik lässt einen langsamer fahren, mittlere und hohe Lautstärke treibt die Geschwindigkeit leicht an. Schnelle Songs haben dagegen meist keinen eindeutigen Effekt aufs Fahrtempo - nur bei Fahranfängern. Die sind generell anfälliger dafür, durch Musik abgelenkt zu werden, zu schnell zu fahren und Fehler zu machen.