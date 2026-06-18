Forschende haben jetzt im Fachmagazin The Lancet aufgeschrieben, wie sich unterschiedliche Regelungen auf den Konsum auswirken: Zum Beispiel in Uruguay in Südamerika. Das war 2013 das erste Land der Welt, das Cannabis vollständig legalisiert hat. Der Verkauf wird aber streng kontrolliert. Ähnlich wie bei uns in Deutschland können Erwachsene Cannabisprodukte in Apotheken kaufen oder unter bestimmten Bedingungen selbst anbauen. Das hat in Uruguay die Nutzung von Cannabis laut der Studie aber kaum verändert. Das gilt auch für Länder, in denen der Konsum von Cannabis nur entkriminalisiert wurde.

Anders ist es in Kanada und in vielen Bundesstaaten der USA, wo Cannabis legal - und kommerziell - verkauft werden darf. Dort hat laut der Studie der Konsum der Droge zugenommen, das verkaufte Cannabis ist stärker geworden und es gibt auch mehr Menschen, die von der Droge nicht mehr loskommen und krank werden. In den USA konsumieren inzwischen mehr Menschen jeden Tag Cannabis als Alkohol. Ob die Zahl der Akoholsüchtigen dadurch abgenommen hat, wurde nicht untersucht.