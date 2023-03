Eine große Abwasser-Untersuchung zeigt, in welchen EU-Städten welche Drogen konsumiert werden.

Berlin liegt in dem europäischen Drogen-Ranking bei Amphetaminen wie Speed ganz vorne. Amsterdam kommt auf dem ersten Platz bei Cannabis, Kokain und MDMA, also Ecstasy. In Ostdeutschland und Osteuropa wird vor allem Crystal Meth konsumiert und das nimmt zu. In Westeuropa ist Kokain beliebter, auch da geht der Konsum nach einer kurzen Pandemie-Pause wieder hoch. Der Konsum von MDMA ist in den letzten Jahren weniger geworden. Zum ersten Mal wurde im Abwasser jetzt auch nach Ketamin-Rückständen gesucht. Die meisten Rückstände davon gab es in Barcelona und Lissabon. Ketamin ist ein Schmerzmittel, kann aber auch einen Rausch auslösen.

Die Zahlen zeigen auch, wann genau die Drogen genommen werden. Cannabis wird die ganze Woche über konsumiert. Kokain und Ketamin wird etwas mehr am Wochenende genommen, aber auch unter der Woche. Anders ist es bei MDMA. Da finden sich die allermeisten Rückstände im Abwasser am Sonntag, also nach dem Wochenende.