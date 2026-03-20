Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit jede zehnte Medikamentenpackung eine Fälschung ist.

Diese Fälschungen können überhaupt nicht wirken, zu niedrig dosiert sein oder sogar zu neuen Gesundheitsproblemen führen, weil sie giftig sind. Forschende der University of California haben deshalb ein Gerät entwickelt, das Fakes aufspüren soll. Dabei misst ein Infrarot-Sender, wie sich eine Tablette in Wasser auflöst. Das ist nämlich für jedes Medikament einzigartig - wie ein Fingerabdruck. Es gibt sogar einen Unterschied zwischen dem Aspirin von Bayer und Generika von anderen Herstellern.

Wenn eine Pille sich anders auflöst, als sie es sollte - dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eine Fälschung ist. Gefälschte Medikamente sind vor allem in ärmeren Ländern ein Problem. Deshalb haben die Forschenden darauf geachtet, ihr Gerät günstig zu produzieren. Es kostet gerade Mal 30 Dollar in der Herstellung.

