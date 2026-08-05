Auch in Thailand gibt es sowas wie hier den Dry-January. Der ist dort gerade losgegangen und dauert aber nicht einen Monat, sondern gleich drei Monate. Also noch bis Ende Oktober.

Die Organisatoren sagen, dass Thailand ein Problem mit dem Alkoholkonsum hat. Obwohl der Buddhismus Alkohol verbietet und fast alle sich zum Buddhismus bekennen, liegt Thailand beim Trinken asienweit auf Platz 3. Die Kampagne für die alkoholfreien Monate läuft gleichzeitig mit der buddhistischen Fastenzeit - deshalb glauben die Initiatoren, dass die Menschen die Auszeit etwas ernster nehmen.

Gerade hat Thailand wieder Alkoholregeln gelockert. Jahrzehntelang durfte Nachmittags zwischen zwei und fünf kein Alkohol verkauft werden, ursprünglich mal, damit Beamte tagsüber nicht trinken. Diese Vorschrift wurde aber vor Kurzem offiziell abgeschafft.