Warum sagen wir eigentlich manchmal dumme Kuh?

Auf die Tiere trifft das ja gar nicht wirklich zu. Das zeigt jetzt nochmal eine Studie aus Frankreich. Eine Forscherin der Uni Tours und ihr Team haben ein Experiment gemacht mit 32 Milchkühen. Denen zeigten sie Videos von jeweils zwei Männern. Einen kannten die Kühe, den anderen nicht. Genau auf den unbekannten Mann schauten sie deutlich länger - für das Team ist das ein Hinweis darauf, dass Kühe einen Menschen von einem anderen unterscheiden können.

Dabei verlassen sie sich aber wohl nicht nur auf die Augen. In einem zweiten Experiment bekamen die Kühe zusätzlich auch Stimmen zu hören. Offenbar konnten sie erkennen, wenn der ihnen bekannte Mann mit seiner eigenen Stimme sprach und wenn nicht.

Die Forschenden räumen ein, dass die Ergebnisse im realen Kuh-Leben anders ausfallen könnten als in der Labor-Situation. Aber sie meinen, dass es ernstzunehmende Hinweise darauf sind, wie schlau Kühe tatsächlich sein könnten.