Jetzt ist die Ex-Frau eines Neffen vom Herrscher von Dubai festgenommen worden, schreibt die BBC. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass gegen sie eine Anzeige vorliegt. Ihr Ex-Mann behauptet, dass sie die gemeinsamen Kinder entführt hat. Familie und Freunde hatten zwei Tage lang gar keine Info dazu, wo sich die Frau befindet.
Ein Menschenrechtsanwalt aus Großbritannien setzt sich jetzt für sie ein. Er wirft den Behörden vor, noch keinen Kontakt zu seiner Mandantin bekommen zu haben.
Frauenrechte nur Kosmetik?
In den letzten Jahren hat es in den Vereinigten Arabischen Emiraten zwar Fortschritte bei den Frauenrechten gegeben. Menschenrechtsorganisationen sehen die aber eher als Kosmetik - denn an der grundlegenden Benachteiligung hat sich nichts geändert. Es gilt zum Beispiel das Scharia-Recht, das Männer in Familiensachen bevorzugt. Vor ein paar Jahren wollte zum Beispiel die Tochter des Herrschers von Dubai fliehen und wurde dann gefangen genommen. Es ist unklar, ob sie noch lebt.