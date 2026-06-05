In Dubai spielen Menschenrechte eine untergeordnete Rolle - das bekommen auch die weiblichen Mitglieder der Herrscherfamilie zu spüren.

Jetzt ist die Ex-Frau eines Neffen vom Herrscher von Dubai festgenommen worden, schreibt die BBC. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass gegen sie eine Anzeige vorliegt. Ihr Ex-Mann behauptet, dass sie die gemeinsamen Kinder entführt hat. Familie und Freunde hatten zwei Tage lang gar keine Info dazu, wo sich die Frau befindet.

Ein Menschenrechtsanwalt aus Großbritannien setzt sich jetzt für sie ein. Er wirft den Behörden vor, noch keinen Kontakt zu seiner Mandantin bekommen zu haben.

