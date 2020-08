Tausendjährige Eichen bringt so schnell nichts aus dem Gleichgewicht: Auch keine mehrmals hintereinander stattfindenden Hitzesommer.

Das zeigt eine Studie aus Mecklenburg-Vorpommern. Da stehen die Ivenacker Eichen. Das sind fünf Stieleichen, die zu den ältesten in Deutschland zählen. Einige von ihnen sind fast 35 Meter hoch. Einer der Studienautoren sagt, dass man am Zustand der Äste und Blätter sieht, dass die Eichen die extreme Dürre der vergangenen Jahre gut überstanden haben.

Die bis zu 1.000 Jahre alten Eichen stehen an der Mecklenburgischen Seenplatte, in einem ungefähr 75 Hektar großen Waldgebiet. Sie sind seit 2016 nationales Naturmonument. Und damit das erste in Deutschland.