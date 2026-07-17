Nacktmulle leben ziemlich ungewöhnlich. Es sind Säugetiere, die Staaten bilden - so ähnlich wie bei den Insekten Ameisen oder bestimmte Bienenarten.

Heißt: Es gibt eine Nacktmull-Königin, die mit einem kleinen Harem aus Männchen für Nachkommen sorgt und ein Heer an Arbeitstieren und Soldaten, die sich nicht fortpflanzen. Wie es die Nagetier-Queen schafft, die Kontrolle über ihre bis zu 300 Untertanen zu behalten, beschreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin Nature.

Die Königin setzt auf einen Duftstoff namens Isopropylmyristat. Der hält den unterirdischen Nacktmull-Staat friedlich - und unfruchtbar. Er hat auch in Experimenten funktioniert: Werden Nacktmulle von ihrer Königin getrennt, gehen Sex und Kämpfe los. Bekommen sie dann den royalen Duft in die Nase, beruhigt sich die Lage wieder. Die Forschenden finden es ziemlich überraschend, dass ein einziges chemisches Signal so einen großen Einfluss haben kann.